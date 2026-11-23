Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, расследуется дело о хищении более 39 млн рублей (около 840 тыс. манатов), выделенных региональному Минстрою, а также растрате свыше 1 млрд рублей (около 21,5 млн манатов) при реконструкции дороги Апатиты – Кировск.

Кроме того, следствие проверяет обстоятельства незаконных валютных операций.

Фигурантам дела вменяют мошенничество, присвоение или растрату, а также незаконные валютные переводы в адрес нерезидентов.