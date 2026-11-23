Азербайджан положительно оценивает отсутствие территориальных претензий к стране в Конституции Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с главой МИД Италии Антонио Таяни в Баку.

Он напомнил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией было парафировано двумя странами 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

«Соглашение открыто для общественности, оно опубликовано. Позицию Азербайджана мы четко озвучили тогда и повторяем сейчас. Баку готов подписать документ при одном условии — из Конституции Армении должны быть исключены территориальные претензии к Азербайджану. Когда это произойдет — исключительно внутреннее дело Армении».

Он отметил, что в этом направлении видны подвижки:

«Премьер-министр Пашинян обнародовал проект новой Конституции. Я бы воздержался от комментариев по поводу конституции Армении, поскольку это ее внутреннее дело. Единственное, что нас интересует — чтобы в новом проекте не было территориальных претензий к Азербайджану. В новом проекте, судя по всему, этого положения нет, и мы оцениваем это положительно».

Джейхун Байрамов отметил, что сроки завершения конституционного процесса внутри Армении зависят от руководства и общества этой страны:

«После того как этот вопрос найдет свое решение, дополнительных препятствий для подписания парафированного мирного соглашения не останется».

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 23 ноября, представил новый проект Конституции Армении.

В проекте новой конституции ссылки на Декларацию о независимости в нем нет.