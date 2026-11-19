Предстоящий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам может придать новый импульс развитию двусторонних отношений, которые в последние годы постепенно переходят от традиционных политических и исторических связей к более широкому экономическому взаимодействию. После установления стратегического партнерства в 2025 году перед Баку и Ханоем открываются дополнительные возможности для сотрудничества в энергетике, промышленности, транспортной логистике, сельском хозяйстве и высоких технологиях.

Особый интерес представляет тот факт, что обе страны демонстрируют динамичное экономическое развитие и заинтересованы в расширении внешних рынков, привлечении инвестиций и создании новых производственных связей. При этом речь может идти не только об увеличении взаимной торговли, но и о формировании совместных предприятий, промышленной кооперации и реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

О том, какие перспективы открывает сближение Баку и Ханоя, какие направления могут стать основой экономического партнерства и какую роль в этом процессе способны сыграть энергетика и Средний коридор, Minval Politika поговорил с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмином Гарибли.

По мнению эксперта, установление стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом в 2025 году стало важным шагом, который создал основу для перехода к более масштабному экономическому сотрудничеству.

«Это очень важно. Естественно, необходимо сотрудничать в более расширенном формате, прежде всего в экономической сфере. Также особенно нужно учитывать тот факт, что Вьетнам и Азербайджан сегодня динамично развиваются. Вьетнам является одной из передовых стран своего региона, активно развивает промышленность, обладает значительным потенциалом и экспортными возможностями. Это экспортно ориентированная экономика», — отметил Гарибли.

По его словам, для Азербайджана сотрудничество с такой страной, которая демонстрирует высокие темпы развития и привлекает значительные инвестиции, представляет особую ценность. В перспективе оно может перерасти в промышленную кооперацию, что позволит обеим сторонам получить дополнительные экономические преимущества.

Эксперт также напомнил об исторических связях двух государств, в том числе о традициях образовательного сотрудничества и подготовке в Азербайджане вьетнамских студентов.

«Исторически мы сотрудничали, к нам приезжали вьетнамские студенты. Думаю, что сегодня необходимо воспользоваться сложившейся ситуацией. Мы рассматриваем Вьетнам как рынок, и они смотрят на нас как на рынок. Есть возможности для сотрудничества в самых разных сферах», — подчеркнул собеседник.

Говоря об экономическом потенциале двусторонних отношений, Гарибли обратил внимание на широкий спектр отраслей, в которых стороны могли бы развивать взаимодействие. По его оценке, перспективы не ограничиваются традиционными направлениями экспорта и импорта: речь может идти о создании совместных производств как в Азербайджане, так и во Вьетнаме.

«Здесь очень много направлений для сотрудничества, начиная с автомобилестроения, альтернативной энергетики, нефтяной отрасли и заканчивая сельским хозяйством. Думаю, что мы можем сотрудничать и проводить не только экспортно-импортные операции. Мне кажется, мы сможем создавать совместные предприятия в Азербайджане, возможно, и во Вьетнаме, в разных отраслях», — считает экономист.

В числе потенциальных направлений он назвал нефтехимию, электронику, машиностроение и пищевую промышленность. Кроме того, по словам эксперта, вьетнамская сторона проявляет интерес к инвестиционным возможностям в Азербайджане, в том числе в сфере недвижимости и производства.

Гарибли также обратил внимание на обсуждения возможной организации сборки электромобилей, что могло бы стать одним из примеров перехода от обычной торговли к совместным промышленным проектам.

Одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия эксперт считает энергетику. Азербайджан уже поставляет нефть во Вьетнам, а дальнейшее развитие сотрудничества может включать не только увеличение поставок, но и создание совместных предприятий в нефтепереработке.

«Сегодня Вьетнам заинтересован в диверсификации поставок нефти, мы тоже наращиваем сотрудничество. Для нас это также важное направление. Мы поставляем нефть, и, если не ошибаюсь, уже есть предварительные договоренности о том, что не исключено создание совместных предприятий в сфере нефтепереработки. Это было бы для нас выгодно», — пояснил Гарибли.

По его мнению, в дальнейшем объемы поставок могут увеличиваться, однако энергетическое взаимодействие не должно ограничиваться исключительно углеводородным сектором. Важную роль способны сыграть и проекты в области возобновляемой энергетики. В частности, эксперт упомянул Нахчыван, где уже имеются первые договоренности относительно участия в совместных энергетических проектах.

«Я думаю, что это тоже очень важно. Сейчас и Вьетнам, и Азербайджан уже обладают определенным опытом сотрудничества. Энергетика может стать одним из основных направлений нашего взаимодействия. Я не думаю, что это будет единственная основа партнерства, поскольку есть и другие сферы — транспорт, промышленность и прочие отрасли. Но энергетика, естественно, может сыграть значительную роль, поскольку в ней заинтересованы обе стороны», — отметил он.

Не менее перспективным экономист считает транспортно-логистическое сотрудничество. По его словам, уже наблюдается увеличение транзита вьетнамских товаров через территорию Азербайджана. Эксперт напомнил, что, согласно имеющимся у него данным, в текущем году этот показатель вырос примерно на 200%.

По его оценке, такую динамику необходимо использовать для дальнейшего развития транспортных маршрутов и поиска новых логистических возможностей.

«Думаю, что это направление можно наращивать. Самое главное — обсуждать маршруты, транспортно-логистические пути. Естественно, здесь будет задействовано и китайское направление. Эту возможность тоже необходимо рассматривать», — сказал экономист.

При этом он подчеркнул, что значение транспортной логистики гораздо шире простого увеличения транзитных перевозок. Развитие транспортных связей может создать условия для появления новых производственных цепочек и расширения промышленного сотрудничества.

«Речь идет не только о транзите через нашу территорию. Не исключено, что с созданием таких транспортно-логистических связей мы сможем наращивать и промышленное производство. Поэтому это важная тема для обсуждения. Вьетнам, естественно, тоже заинтересован в поиске дополнительных логистических путей для доставки своих товаров на европейский рынок», — отметил Гарибли.

Отдельное внимание эксперт уделил возможностям взаимодействия в оборонной промышленности. По его словам, уже имеются предварительные переговоры в этой сфере, а одним из первых направлений сотрудничества могла бы стать подготовка специалистов с последующим расширением взаимодействия в промышленном производстве.

«Как минимум речь может идти о подготовке специалистов, а далее — о развитии самой промышленности. Азербайджан уже имеет определенный опыт. Мы знаем, что сами экспортируем продукцию оборонной промышленности. Кроме того, мы обладаем опытом ведения войны в современных условиях. Думаю, что это тоже может сказаться на наших отношениях», — считает собеседник.

В более широком контексте Гарибли рассматривает партнерство с Вьетнамом как часть стратегии диверсификации международных экономических связей Азербайджана. По его словам, в условиях глобальной конкуренции за рынки, инвестиции и производственные возможности стране необходимо расширять сотрудничество с как можно большим количеством государств.

«В глобальной экономике мы должны сотрудничать со многими странами. Чем больше связей, тем больше возможностей для диверсификации. Для нас это очень важно как с точки зрения экспорта собственных товаров, так и с точки зрения организации совместного производства», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что Вьетнам уже занимает определенную нишу в мировой экономике и последовательно расширяет свою долю на международных рынках. Поэтому взаимодействие с такой динамично развивающейся страной может быть полезно Азербайджану не только для привлечения инвестиций, но и для повышения конкурентоспособности собственной продукции.

«Как Вьетнам, так и Азербайджан заинтересованы именно во взаимных инвестициях. Для нас сотрудничество с динамично развивающейся страной очень важно с точки зрения производства конкурентоспособных товаров. Есть отрасли, которые мы можем развивать, начиная с легкой промышленности — трикотажа, шелка, — и заканчивая военной промышленностью. Думаю, что такое сотрудничество позволит нам повысить свою конкурентоспособность в мировой экономике», — уверен Гарибли.

Еще одним важным направлением он назвал науку, технологии и образование. Эксперт напомнил, что Азербайджан традиционно участвовал в подготовке вьетнамских специалистов для нефтяной и нефтехимической промышленности, и считает, что этот опыт необходимо развивать и расширять.

Говоря о возможных итогах предстоящего визита Ильхама Алиева, Гарибли подчеркнул, что главным результатом должно стать формирование прочной основы для дальнейшего экономического взаимодействия. В качестве приоритетов он выделил энергетику, в том числе возобновляемую, промышленность и транспортную логистику.

При этом эксперт считает, что развитие одного направления способно дать импульс появлению совершенно новых сфер сотрудничества.