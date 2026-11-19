Предстоящий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам может придать новый импульс развитию двусторонних отношений, которые в последние годы постепенно переходят от традиционных политических и исторических связей к более широкому экономическому взаимодействию. После установления стратегического партнерства в 2025 году перед Баку и Ханоем открываются дополнительные возможности для сотрудничества в энергетике, промышленности, транспортной логистике, сельском хозяйстве и высоких технологиях.
Особый интерес представляет тот факт, что обе страны демонстрируют динамичное экономическое развитие и заинтересованы в расширении внешних рынков, привлечении инвестиций и создании новых производственных связей. При этом речь может идти не только об увеличении взаимной торговли, но и о формировании совместных предприятий, промышленной кооперации и реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
О том, какие перспективы открывает сближение Баку и Ханоя, какие направления могут стать основой экономического партнерства и какую роль в этом процессе способны сыграть энергетика и Средний коридор, Minval Politika поговорил с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмином Гарибли.
По мнению эксперта, установление стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом в 2025 году стало важным шагом, который создал основу для перехода к более масштабному экономическому сотрудничеству.
«Это очень важно. Естественно, необходимо сотрудничать в более расширенном формате, прежде всего в экономической сфере. Также особенно нужно учитывать тот факт, что Вьетнам и Азербайджан сегодня динамично развиваются. Вьетнам является одной из передовых стран своего региона, активно развивает промышленность, обладает значительным потенциалом и экспортными возможностями. Это экспортно ориентированная экономика», — отметил Гарибли.
По его словам, для Азербайджана сотрудничество с такой страной, которая демонстрирует высокие темпы развития и привлекает значительные инвестиции, представляет особую ценность. В перспективе оно может перерасти в промышленную кооперацию, что позволит обеим сторонам получить дополнительные экономические преимущества.
Эксперт также напомнил об исторических связях двух государств, в том числе о традициях образовательного сотрудничества и подготовке в Азербайджане вьетнамских студентов.
«Исторически мы сотрудничали, к нам приезжали вьетнамские студенты. Думаю, что сегодня необходимо воспользоваться сложившейся ситуацией. Мы рассматриваем Вьетнам как рынок, и они смотрят на нас как на рынок. Есть возможности для сотрудничества в самых разных сферах», — подчеркнул собеседник.
Говоря об экономическом потенциале двусторонних отношений, Гарибли обратил внимание на широкий спектр отраслей, в которых стороны могли бы развивать взаимодействие. По его оценке, перспективы не ограничиваются традиционными направлениями экспорта и импорта: речь может идти о создании совместных производств как в Азербайджане, так и во Вьетнаме.
«Здесь очень много направлений для сотрудничества, начиная с автомобилестроения, альтернативной энергетики, нефтяной отрасли и заканчивая сельским хозяйством. Думаю, что мы можем сотрудничать и проводить не только экспортно-импортные операции. Мне кажется, мы сможем создавать совместные предприятия в Азербайджане, возможно, и во Вьетнаме, в разных отраслях», — считает экономист.
В числе потенциальных направлений он назвал нефтехимию, электронику, машиностроение и пищевую промышленность. Кроме того, по словам эксперта, вьетнамская сторона проявляет интерес к инвестиционным возможностям в Азербайджане, в том числе в сфере недвижимости и производства.
Гарибли также обратил внимание на обсуждения возможной организации сборки электромобилей, что могло бы стать одним из примеров перехода от обычной торговли к совместным промышленным проектам.
Одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия эксперт считает энергетику. Азербайджан уже поставляет нефть во Вьетнам, а дальнейшее развитие сотрудничества может включать не только увеличение поставок, но и создание совместных предприятий в нефтепереработке.
«Сегодня Вьетнам заинтересован в диверсификации поставок нефти, мы тоже наращиваем сотрудничество. Для нас это также важное направление. Мы поставляем нефть, и, если не ошибаюсь, уже есть предварительные договоренности о том, что не исключено создание совместных предприятий в сфере нефтепереработки. Это было бы для нас выгодно», — пояснил Гарибли.
По его мнению, в дальнейшем объемы поставок могут увеличиваться, однако энергетическое взаимодействие не должно ограничиваться исключительно углеводородным сектором. Важную роль способны сыграть и проекты в области возобновляемой энергетики. В частности, эксперт упомянул Нахчыван, где уже имеются первые договоренности относительно участия в совместных энергетических проектах.
«Я думаю, что это тоже очень важно. Сейчас и Вьетнам, и Азербайджан уже обладают определенным опытом сотрудничества. Энергетика может стать одним из основных направлений нашего взаимодействия. Я не думаю, что это будет единственная основа партнерства, поскольку есть и другие сферы — транспорт, промышленность и прочие отрасли. Но энергетика, естественно, может сыграть значительную роль, поскольку в ней заинтересованы обе стороны», — отметил он.
Не менее перспективным экономист считает транспортно-логистическое сотрудничество. По его словам, уже наблюдается увеличение транзита вьетнамских товаров через территорию Азербайджана. Эксперт напомнил, что, согласно имеющимся у него данным, в текущем году этот показатель вырос примерно на 200%.
По его оценке, такую динамику необходимо использовать для дальнейшего развития транспортных маршрутов и поиска новых логистических возможностей.
«Думаю, что это направление можно наращивать. Самое главное — обсуждать маршруты, транспортно-логистические пути. Естественно, здесь будет задействовано и китайское направление. Эту возможность тоже необходимо рассматривать», — сказал экономист.
При этом он подчеркнул, что значение транспортной логистики гораздо шире простого увеличения транзитных перевозок. Развитие транспортных связей может создать условия для появления новых производственных цепочек и расширения промышленного сотрудничества.
«Речь идет не только о транзите через нашу территорию. Не исключено, что с созданием таких транспортно-логистических связей мы сможем наращивать и промышленное производство. Поэтому это важная тема для обсуждения. Вьетнам, естественно, тоже заинтересован в поиске дополнительных логистических путей для доставки своих товаров на европейский рынок», — отметил Гарибли.
Отдельное внимание эксперт уделил возможностям взаимодействия в оборонной промышленности. По его словам, уже имеются предварительные переговоры в этой сфере, а одним из первых направлений сотрудничества могла бы стать подготовка специалистов с последующим расширением взаимодействия в промышленном производстве.
«Как минимум речь может идти о подготовке специалистов, а далее — о развитии самой промышленности. Азербайджан уже имеет определенный опыт. Мы знаем, что сами экспортируем продукцию оборонной промышленности. Кроме того, мы обладаем опытом ведения войны в современных условиях. Думаю, что это тоже может сказаться на наших отношениях», — считает собеседник.
В более широком контексте Гарибли рассматривает партнерство с Вьетнамом как часть стратегии диверсификации международных экономических связей Азербайджана. По его словам, в условиях глобальной конкуренции за рынки, инвестиции и производственные возможности стране необходимо расширять сотрудничество с как можно большим количеством государств.
«В глобальной экономике мы должны сотрудничать со многими странами. Чем больше связей, тем больше возможностей для диверсификации. Для нас это очень важно как с точки зрения экспорта собственных товаров, так и с точки зрения организации совместного производства», — подчеркнул эксперт.
Он обратил внимание на то, что Вьетнам уже занимает определенную нишу в мировой экономике и последовательно расширяет свою долю на международных рынках. Поэтому взаимодействие с такой динамично развивающейся страной может быть полезно Азербайджану не только для привлечения инвестиций, но и для повышения конкурентоспособности собственной продукции.
«Как Вьетнам, так и Азербайджан заинтересованы именно во взаимных инвестициях. Для нас сотрудничество с динамично развивающейся страной очень важно с точки зрения производства конкурентоспособных товаров. Есть отрасли, которые мы можем развивать, начиная с легкой промышленности — трикотажа, шелка, — и заканчивая военной промышленностью. Думаю, что такое сотрудничество позволит нам повысить свою конкурентоспособность в мировой экономике», — уверен Гарибли.
Еще одним важным направлением он назвал науку, технологии и образование. Эксперт напомнил, что Азербайджан традиционно участвовал в подготовке вьетнамских специалистов для нефтяной и нефтехимической промышленности, и считает, что этот опыт необходимо развивать и расширять.
Говоря о возможных итогах предстоящего визита Ильхама Алиева, Гарибли подчеркнул, что главным результатом должно стать формирование прочной основы для дальнейшего экономического взаимодействия. В качестве приоритетов он выделил энергетику, в том числе возобновляемую, промышленность и транспортную логистику.
При этом эксперт считает, что развитие одного направления способно дать импульс появлению совершенно новых сфер сотрудничества.
«Я думаю, что для нас фундаментальными основами должны стать энергетика, возобновляемая энергетика, промышленность, логистика и так далее. Развивая эти отрасли, мы сможем получить дополнительные возможности. Возьмем, например, транспорт. Развитие транспортно-логистических путей может привести к появлению новой отрасли, которая сыграет немаловажную роль в улучшении наших отношений и расширении экономического сотрудничества между странами», — заключил Гарибли.