Украина с июля 2026 года атаковала более 200 коммерческих судов в пяти морских бассейнах, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

По ее словам, украинским военным поставлена задача наносить ущерб российской экономике, поэтому атакам неоднократно подвергались портовые объекты и коммерческие суда. Ссылаясь на данные Минобороны РФ, Евстигнеева утверждает, что с июля 2026 года под украинские удары попали более 200 коммерческих судов в Средиземном, Черном, Азовском, Каспийском и Балтийском морях.

Говоря о российских ударах по Украине, представитель РФ заявила, что они направлены исключительно на объекты, которые, по утверждению Москвы, поставляют продукцию для ВСУ или связаны с атаками на российских граждан.

Евстигнеева также заверила, что российская сторона проявляет сдержанность при выборе целей, чтобы не допустить жертв среди людей.