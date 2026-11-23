Российский музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов скончался в возрасте 36 лет, сообщают российские СМИ.

Его тело обнаружили на западе Москвы, однако обстоятельства смерти пока остаются неизвестными. Следствие рассматривает две версии произошедшего – самоубийство и несчастный случай.

Магеррамов более десяти лет работал в музыкальной индустрии, занимаясь управлением артистами и развитием музыкальных проектов по модели «360 градусов». В разные годы он возглавлял лейблы Self Made Music, Archer Music и Out of Records.

В качестве музыкального менеджера и организатора концертов Магеррамов сотрудничал с Ольгой Бузовой и Artik & Asti. Среди других артистов, с которыми он работал, – Дима Билан, T’Killah, Alex & Rus и Dashi.