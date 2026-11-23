Евросоюз отказался от двусторонних переговоров с Россией по вопросам европейской безопасности, предпочитая обсуждать ситуацию вокруг Украины с участием нескольких сторон. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, в ЕС знают о предложении Москвы направить делегацию в Россию, однако пока намерены придерживаться многостороннего формата.

«Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать только в таком формате», – заявила Пинью.

Она добавила, что обсуждать будущую архитектуру европейской безопасности можно будет только после прекращения огня в Украине. В таких переговорах должны участвовать страны НАТО и Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейские страны в Россию для обсуждения вопросов региональной безопасности.