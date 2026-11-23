Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в публикации азербайджанского лидера в соцсети Х.

«Хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за теплые слова, адресованные мне в Вашем послании по случаю запуска проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP)», — говорится в публикации.

Ранее Трамп поблагодарил лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за сотрудничество с Вашингтоном и создание условий для начала практической реализации проекта TRIPP.