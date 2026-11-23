Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни приравнял признанную Украиной атаку на порт Бенгази к объявлению войны ливийскому государству.

«Мы возлагаем на украинскую сторону всю полноту ответственности за эти террористические действия, которые… (президент Украины) Владимир Зеленский признал, о которых открыто заявил и которыми похвалялся. Эти действия равносильны объявлению войны ливийскому государству… Посягательство на суверенитет ливийского государства, его национальную безопасность и ресурсы – это то, с чем нельзя мириться или обращаться снисходительно», – подчеркнул аль-Куни в официальном заявлении, опубликованном в X.

По его словам, нападение на морской порт Бенгази и его жизненно важные объекты причинило материальный ущерб и привело к ранениям среди мирного населения. Аль-Куни назвал произошедшее нарушением международных норм и соглашений, а также посягательством на суверенитет, безопасность и стабильность Ливии.

Он заявил о намерении незамедлительно принять правовые и дипломатические меры на региональном и международном уровнях, в том числе обратиться в Международный суд ООН, Совет Безопасности и другие профильные международные организации для привлечения виновных к ответственности.

Аль-Куни также призвал Совбез ООН провести экстренное заседание по поводу произошедшего, включить Зеленского в список террористов и организовать международное расследование нападения, установить виновных и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.



23:24 В парламенте Ливии пригрозили Украине последствиями за нарушение суверенитета страны после атаки на порт Бенгази.

В комитете по обороне и национальной безопасности парламента подчеркнули, что ни одно государство не вправе использовать территорию или географическое положение Ливии для проведения военных операций без согласия властей страны.

«Украина, как и любое другое государство, считающее возможным использовать географическое положение Ливии для проведения военных операций, обязана уважать суверенитет страны и осознавать, что любое его нарушение повлечет за собой последствия», – заявил член комитета Тарек аль-Джаруши.

Он также потребовал от украинской стороны официальных и исчерпывающих разъяснений по поводу произошедшего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потопление российского корвета «Меркурий» украинскими военными у берегов Ливии.