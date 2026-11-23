Президент США Дональд Трамп считает, что глава Nvidia Дженсен Хуанг в итоге вернет прежние позиции в компании, несмотря на скандал вокруг него.

«Хоть это прозвучит странно, но я полагаю, что в итоге это может пойти на пользу. К людям приходит осознание, какую работу он проделал. Я думаю, что он вернется на прежние позиции», – сказал Трамп в эфире телеканала CNBC.

По словам американского лидера, власти тщательно проверили деятельность Хуанга и не выявили с его стороны нарушений.

«Мы должны защищать наших гениев», – указал Трамп.

Он также заявил, что передовые чипы Blackwell, которые выпускает Nvidia, невозможно скопировать.

«Если взять Blackwell, если взять некоторые из этих наиболее передовых чипов, то их невозможно скопировать», – заявил президент США.

Трамп выразил мнение, что Nvidia опережает конкурентов в производстве чипов на десять лет.