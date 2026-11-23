Албания опровергла сообщения о том, что морские беспилотники, атаковавшие российский корвет «Меркурий» у берегов Ливии, запускались с ее территории, назвав эти обвинения бездоказательными. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

В МИД страны заявили, что «приняли к сведению» публикации о возможной причастности Албании к атаке, однако подчеркнули, что они не соответствуют действительности.

«Упомянутые сообщения не соответствуют действительности и не отражают фактов. Албания не была причастна к этому инциденту, и ее территория не использовалась и не предоставлялась для проведения или содействия такой атаке», – отмечается в заявлении, опубликованном в соцсети X.

В ведомстве также категорически отвергли «эти обвинения, выдвинутые без поддающихся проверке доказательств».