Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости предоставить Украине после завершения войны гарантии безопасности, сопоставимые с теми, которые действуют для стран НАТО.

«Мы хотим дать Украине эти гарантии после войны. Эти гарантии должны быть подобны гарантиям, которые предоставляет статья 5 Североатлантического договора – гарантии безопасности, близкие к тем, которые дает вступление в НАТО», – заявил Мерц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам канцлера, будущее Украины невозможно представить без таких гарантий.

Мерц также назвал логичной позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который выступает за вступление Украины в НАТО.