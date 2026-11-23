Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большинство граждан страны выступает за создание правительства национального единства на фоне угроз безопасности в регионе.
По его словам, способность Израиля противостоять серьезным вызовам зависит от сплоченности общества.
Нетаньяху также обвинил тех, кто преуменьшает опасность внешних угроз, в том, что они делают это по политическим причинам.
«Это реальные и серьезные угрозы. Каждый, кто разбирается в ситуации, понимает, насколько все серьезно», – заявил глава израильского правительства.