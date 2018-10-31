Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар должен снова предстать перед судьями Национального суда Испании по обвинению в причастности к мошенничеству при его переходе из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 года, сообщает издание La Vanguardia.

Неймар уже предстал перед судом в 2017 году, однако, по информации источника, Национальный суд принял решение передать дело в Палату по уголовным делам, где его рассмотрят три судьи. В случае причастности к мошенничеству, 26-летнему бразильцу может грозить тюремный срок от четырех до шести лет.

Трансфер Неймара из бразильского «Сантоса» в «Барселону», который состоялся в 2013 году, привлек внимание правоохранительных органов в январе 2014 года. В ходе расследования обвинения в мошенничестве были предъявлены экс-президенту каталонского клуба Хосепоу Марии Бартомеу. Клуб ранее утверждал, что заплатил за трансфер футболиста 17,1 млн евро, а также 40 млн евро в качестве зарплаты. Позднее, Бартомеу рассказал, что «Барселона» выплатила «Сантосу» более 86 млн евро.

В августе 2017 года Неймар перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро.

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