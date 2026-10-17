Сегодня в Баку впервые проходит чемпионат мира по сумо. В международных соревнованиях в Бакинском дворце спорта за медали поборются спортсмены разных возрастных категорий примерно из 30 стран мира.

Соревнования пройдут на специально подготовленной арене «дохё», воссоздающей традиционную атмосферу японского сумо. Индивидуальные и командные соревнования среди девушек и юношей до 18 лет состоятся 17 октября, а индивидуальные и командные соревнования среди мужчин и женщин — 18 октября.

Турнир проводится по международным правилам любительского сумо, а не по традиционным профессиональным правилам японского сумо. В этой системе участники соревнуются по весовым категориям, а также проводятся отдельные соревнования для женщин.

Отметим, что Азербайджан участвует в международных соревнованиях по сумо с 2007 года. Мундиал в Баку состоится 17-18 октября.