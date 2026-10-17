Бывший футболист сборной Англии, совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм может стать кандидатом в президенты Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на свои источники.

Кандидатура Бекхэма будет поддержана Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Источник отмечает, что Бекхэм рассматривается как мировая звезда и икона поп-культуры, а также как опытный управленец.

Бекхэму 51 год, он является совладельцем «Интер Майами», который с 2020 года выступает в Главной футбольной лиге, а в прошлом году стал победителем соревнования. В период игровой карьеры Бекхэм выступал за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Милан», французский «Пари Сен-Жермен», американский «Лос-Анджелес Гэлакси». С «Манчестер Юнайтед» он шесть раз выигрывал чемпионат Англии, дважды — Кубок Англии и один раз — Лигу чемпионов. Также англичанин по разу выигрывал чемпионат Испании и Франции.

Выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года в Марокко. Кандидаты могут подать свои заявки на участие в них до 18 ноября. Действующим президентом ФИФА является Джанни Инфантино, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. Позднее его дважды переизбрали на безальтернативной основе. Инфантино заявлял, что будет переизбираться на новый срок.