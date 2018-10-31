Как ранее сообщал «Минвал», бывший посол Азербайджана в Украине (2001–2010) Талят Алиев отрицает свою причастность к хищению 1,85 млн долларов при проведении ремонта посольства и усматривает заказной характер в попытках обвинить его в хищении. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

По словам Алиева, нынешний посол Азербайджана Азер Худиев обратился в прокуратуру Украины по поводу возможных хищений при реконструкции посольства.

«В отношении меня обвинение никаких оснований не имеет. Я считаю, что это крайне надуманная причина для того, чтобы отомстить мне», — заявил Алиев.

В связи с обвинениями Талята Алиева посольство Азербайджана в Украине выступило со специальным заявлением.

Как сообщили «Минвалу» в азербайджанской дипмиссии в Киеве, посольство обратилось в правоохранительные органы Украины по факту неправомерных действий со стороны строительной компании «СПД Гашимова», которая проводила капитальные ремонтные работы административного здания дипмиссии в Украине, имеющие сомнительный характер.

«Гражданка Украины Гашимова Сабина Гариб кизы, которая, являясь физическим лицом-предпринимателем, в период времени с 26 декабря 2007 года по 30 декабря 2009 года получила в качестве аванса деньги в сумме 1 851 988,00 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь) долларов США на приобретение строительных материалов для проведения капитального ремонта административного здания Посольства Азербайджанской Республики в Украине.

Однако, на указанную сумму ремонтные работы проведены не были. Документы, подтверждающие стоимость строительных материалов, Гашимова не предоставила и объект после ремонта Посольству не сдала.

Никаких заявлений относительно незаконных действий, обыска или ареста Таляла Алиева Посольство в правоохранительные органы не направляло.

Господин Алиев не учел, что, по законодательству Украины (статья 234 УПК Украины), обыск проводится на основании определения следственного судьи при наличии достаточных оснований.

Никакой иной личной заинтересованности господин Посол не преследует, кроме защиты интересов государства, которое перечислило деньги на ремонт административного здания Посольства Азербайджанской Республики в Украине», — отметили в посольстве.

Minval.az