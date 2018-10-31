Бывший посол Азербайджана в Украине (2001–2010) Талят Алиев отрицает свою причастность к хищению 1,85 млн долларов при проведении ремонта посольства и усматривает заказной характер в попытках обвинить его в хищении.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Алиева, нынешний посол Азербайджана Азер Худиев обратился в прокуратуру Украины по поводу возможных хищений при реконструкции посольства.

«В отношении меня обвинение никаких оснований не имеет. Я считаю, что это крайне надуманная причина для того, чтобы отомстить мне. В годы моей каденции нынешний посол был моим дипломатом, вел себя не всегда адекватно, и мне пришлось представление о нем направить в МИД Азербайджана», — цитирует Алиева издание «Левый берег».

По его словам, нынешний посол таким образом сводит давние счеты.

По мнению Алиева, причинами появления трещин в стенах здания посольства являются характерные для данной местности оползни и строительство рядом высотного здания, с которым он боролся во время своей каденции из соображений безопасности.

«По дипломатическим канонам есть определенное расстояние, которое защищает посольство от внешнего мира. Для любого террориста, который купит квартиру или поднимется на крышу, — посольство как на ладони», — отметил он.

Алиев подчеркнул, что высотное здание рядом с посольством было построено именно при нынешнем после Худиеве.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует хищение 1,9 млн долларов во время реконструкции посольства Азербайджана в Украине. Установлено, что с декабря 2007 года по декабрь 2009 года предприниматель получил от посольства указанную сумму для проведения работ по реконструкции, которые фактически не были выполнены, а выделенные деньги были присвоены.

В августе в рамках расследования у подозреваемого был проведен обыск, а 16 октября суд наложил арест на изъятые во время обыска вещи и документы.

Minval.az