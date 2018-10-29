Победа оппозиция на выборах президента Грузии создаст условия для возвращения Саакашвили, заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Отметим, что в воскресенье в Грузии прошел первый тур президентских выборов. По итогам обработки почти 100% бюллетеней, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», набирает 38,6% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, за которым стоят сторонники Саакашвили — 37,75%.

Как отметил Косачев в интервью РИА Новости, во втором туре речь пойдёт о столкновении курса действующей власти и курса оппозиции, ассоциирующей себя с предыдущим режимом.

«С учетом особенностей государственного устройства Грузии президент формально обладает весьма ограниченными полномочиями. Но это только формально», — сказал сенатор.

По его словам, одно из полномочий, которым все еще обладает президент Грузии, связано с правом на помилование и именно оно может иметь серьезные последствия для дальнейшего развития внутриполитических процессов в этой стране.

«Не могу исключать, что именно это полномочие может оказаться востребованным в случае победы одного из кандидатов в отношении одного из бывших президентов, находящихся сейчас в бегах. А вот это будет иметь уже весьма неприятные последствия для внутригрузинских политических процессов в дальнейшем», — подчеркнул Косачев.

Сенатор, таким образом, не исключил возможность помилования Саакашвили в случае победы Вашадзе на президентских выборах.

Он также добавил, что в России будут внимательно наблюдать за развитием ситуации в Грузии.

Minval.az