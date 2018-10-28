Председатель правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили не исключает, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» планирует устроить беспорядки в стране.

«Национальное движение» планирует эксцессы, однако мобилизована полиция и соответствующие государственные ведомства. Я думаю, они ничего не смогут сделать, однако такое желание у Нацдвижения есть всегда», — сказал Б.Иванишвили журналистам в воскресенье вечером.

Комментируя результаты проведенного по заказу «Грузинской мечты» экзит-пола, он заявил, что эти данные подтверждают, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, близка к победе.

При этом он все же отметил, что необходимо подождать окончательные результаты Центральной избирательной комиссии.

«Мы ждали такого результата, мы всегда заявляли, что будет 53-54%, и мы близки к результатам экзит-пола, но это экзит-пол, подождем окончательные результаты ЦИК», — сказал Б.Иванишвили, которого цитирует «Интерфакс».

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