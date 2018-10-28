Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла распространенную в СМИ и неправительственными организациями информацию о нарушениях на некоторых избирательных участках в ходе проходящих cегодня президентских выборах.

Как передает РИА «Новости», об этом заявила спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, НПО «Международная прозрачность» предоставила в ЦИК информацию о том, что в городе Зугдиди на 94-м избирательном участке наблюдатель увидел, как член комиссии бросил в избирательную урну несколько бюллетеней.

«Мы проверили информацию и выявили, что один из членов комиссии был зарегистрирован на том же участке, в котором работал, и следовательно, сам принял участие в выборах. По информации членов комиссии, они не бросали в урну бюллетени», – заявила Микеладзе.

Она добавила, что, согласно предоставленной в комиссию информации, на 4 избирательных участках в Болниси представители избирательных субъектов мешали избирательному процессу, в связи с чем получили предупреждения.

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