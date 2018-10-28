Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает очень важным, какой выбор сделает население на проходящих в воскресенье в стране президентских выборах.

«Я проголосовал за кандидата, приняв решение, которое продиктовано чувством ответственности перед будущим Грузии. На мой взгляд, это очень важные выборы, и очень важен выбор, который сделает население», — заявил Г.Квирикашвили журналистам на Сабурталинском избирательном участке № 24, где он проголосовал вместе с семьей.

При этом экс-премьер отметил, что не намерен возвращаться в политику и у него есть «очень интересное дело».

Комментируя показанный накануне телеканалом «Рустави 2» сюжет, в котором его дом в селе Квешети Душетского района, был преподнесен как дворец, построенный во время пребывания во власти, Г. Квирикашвили заявил, что это не соответствует действительности.

«Для меня очень важно, чтобы население знало, что его премьер-министр не стал богатым в период пребывания на этом посту», — сказал Квирикашвили (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, к сожалению, у него никто не запросил информацию и не перепроверил факты. «Журналист руководствовался только записью в реестре от 2016 года, хотя, по меньшей мере должен был заинтересоваться моей имущественной декларацией, которая заполняется с 2012 года, где указано, что там был не только участок земли, но и дом», — сказал экс-премьер.

Г.Квирикашвили возглавлял правительство Грузии с декабря 2015 года до июня 2018 года. До этого он являлся вице-премьером, был главой МИД, Минэкономразвития, в течение пяти лет работал генеральным директором банка «Карту», занимал другие посты.

Minval.az