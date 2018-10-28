По информации Sport24, президент «Лукойла» Вагит Алекперов недоволен скандалом вокруг «Спартака», который возник после увольнения итальянского тренера команды Массимо Карреры.

Также Алекперов выразил недовольство реакцией болельщиков «Спартака» на увольнение тренера и возникшей истерикой в СМИ. Возможный уход фанатов со стадиона в ближайшем домашнем матче против «Анжи» может отразиться на перспективах менеджмента клуба.

«Спартак» примет «Анжи» на своем поле 1 ноября в 1/8 финала Кубка России. После увольнения Карреры обязанности главного тренера красно-белых исполняет испанец Рауль Рианчо. Под руководством Рианчо «Спартак» уже сыграл в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс», игра завершилась вничью — 0:0.

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