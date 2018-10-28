В селе Имири Марнеульского района (регион Квемо Картли) за неподчинение полиции задержали члена правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), говорится в заявлении МВД Грузии.

По данным ведомства, к ним поступило сообщение об избиении в Имири члена 59-й избирательной комиссии. Прибывшие на место полицейские стали свидетелями драки между двумя мужчинами — членами партий ЕНД и «Грузинская мечта».

Сотрудники несколько раз призвали их к спокойствию, однако разнять мужчин так и не удалось. Обоих пришлось задержать в административном порядке. Нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 4 тысяч лари (от 371 до более 1,4 тысяча долларов).

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «насилие или угроза насилия в помещении для голосования, в месте размещения избирательной комиссии или на прилегающей к ним территории либо во время мероприятий предвыборной агитации или предвыборной кампании». Данное преступление наказывается штрафом или (и) лишением свободы на срок до двух лет.

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