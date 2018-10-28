Кандидат в президенты Грузии, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили при прямом включении грузинских телеканалов в воскресенье призвал население Грузии к свержению властей, если они допустят фальсификацию итогов выборов.

«Если власти сфальсифицируют выборы, я призываю всех выйти на улицы и свергнуть эту власть», — заявил Ш.Нателашвили.

По его словам, признаки фальсификации выборов уже имеются. Он призвал всех избирателей принять участие в выборах.

Другой кандидат в президенты Грузии, выдвинутый от бывшей партии власти «Единое национальное движение», Григол Вашадзе заявляет о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе голосования.

«Уже очень много жалоб и замечаний. Правящая партия «Грузинская мечта» подготовилась к фальсификации выборов», — заявил Г.Вашадзе журналистам после голосования на одном из избирательных участков в городе Кутаиси.

«Мы выигрываем эти выборы. Этим и вызвана истерика властей. Я ожидаю нашей победы, будет она в первом или во втором туре — это решит избиратель. Поражения не будет», — сказал Г.Вашадзе.

Minval.az