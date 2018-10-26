Президент Украины Петр Порошенко на Форуме регионов Украины и Беларуси 26 октября призвал Россию вывести войска с Донбасса. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Президент Украины напомнил, что в Беларуси были подписаны Минские соглашения.

«И в чем заключаются Минские договоренности? Все очень просто: умоляем, Россия, уберите свои войска с нашей территории… Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и чтобы началось политическое урегулирование путем выборов. Но не фейковых выборов, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящих выборов», – сказал Порошенко.

Minval.az