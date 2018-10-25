Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России. Первое место в нем заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина. Состояние супруги Юрия Лужкова оценили в 1,2 млрд долларов.

На втором месте – основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Бронзу получила Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. На четвертое место журнал поставил Наталию Филеву, совладелицу группы компаний S7. В состав группы входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус».

Размер состояний Бакальчук, Рыболовлевой и Филевой примерно одинаков и составляет 600 млн долларов.

В топ-5 самых богатых женщин страны вошла также Ольга Белявцева, член совета директоров компании «Прогресс Капитал». Ее состояние Forbes оценил в 500 млн долларов.

Minval.az