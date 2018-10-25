Бывший премьер Армении Карен Карапетян в ближайшее время может войти в совет директоров российской госкомпании «Зарубежнефть», пишет газета «Коммерсантъ». По данным одного из собеседников газеты, господин Карапетян может получить место независимого директора, которое сейчас занимает финансист Райр Симонян, советник главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука.

В «Зарубежнефти» и Росимуществе не ответили оперативно на запрос. Представитель вице-премьера по ТЭКу Дмитрия Козака Илья Джус сообщил, что директива о назначении не выходила, но не опроверг ее возможную подготовку.

Карен Карапетян стал армянским премьером в сентябре 2016 года, когда президентом страны был Серж Саргсян, и окончательно покинул правительство этой весной — после массовых протестов, которые привели к власти Никола Пашиняна. В конце июня Карапетян также вышел и из руководства Республиканской партии Армении, председателем которой является Серж Саргсян. После майских событий в Армении в публичной политике экс-премьер замечен не был, о каких-либо претензиях к нему со стороны новой власти неизвестно. Правительство Пашиняна ранее инициировало аресты экс-президента страны Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Роберт Кочарян и Юрий Хачатуров обвинялись в разгоне волнений в 2008 году. Об этих уголовных делах в Москве узнали после задержаний, что вызвало недовольство, особенно в случае Хачатурова, высокопоставленного чиновника межгосударственной организации. Своего рода вызовом можно считать и то, что Владимир Путин поздравлял по телефону с днем рождения Роберта Кочаряна, находящегося под домашним арестом, отмечает газета.

Является ли возможное назначение Карена Карапетяна в совет директоров российской госкомпании сходным политическим сигналом или оно связано с его прежней бизнес-карьерой, неясно. «Карапетяна хорошо знают в бизнес-кругах в России, и он вполне мог получить такое предложение (войти в совет «Зарубежнефти»)»,— добавляет собеседник издания.

«Зарубежнефть» — сравнительно небольшая нефтекомпания на фоне лидеров отрасли в РФ. В 2017 году она добыла 5,3 млн тонн нефтяного эквивалента, основные активы расположены в РФ и во Вьетнаме. При этом в совет директоров из шести человек традиционно входят бывшие крупные чиновники. Так, его возглавляет экс-глава ФСО Евгений Муров, а уже в этом году в совет вошел экс-министр транспорта Максим Соколов. Членство в совете директоров «Зарубежнефти» неплохо оплачивается: сумма вознаграждений в 2017 году составила 38,8 млн руб.

Артур Шамилов из TopContact считает, что включение Карена Карапетяна в совет директоров «Зарубежнефти» следует трактовать как признание заслуг по развитию двустороннего взаимодействия. Пытаясь выстроить хорошие отношения с новым правительством Армении, правительство РФ дает сигнал армянским элитам, что не забывает предыдущих политических лидеров, отмечает он. Это последовательная политика, добавляет господин Шамилов, приводя в пример экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, входящего в совет директоров «Роснефти».

Minval.az