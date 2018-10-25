Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт заявил, что ответственность за потасовку, произошедшую после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, несут менеджеры спортсменов Али Абдель-Азиз и Ади Аттар.

«Вы должны знать, что NSAC своевременно попросила обоих менеджеров предотвратить любые проблемы, которые могли создать Нурмагомедов и Макгрегор до или после поединка. Я лично говорил им об этом. Однако они не сумели вовремя настоять на профессиональном поведении своих подопечных. К сожалению, их бездействие привело к тому, что мы находимся в таком неприятном положении», — цитирует Беннетта MMAJunkie.

Minval.az