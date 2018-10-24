Атлетическая комиссия штата Невада выплатила Хабибу Нурмагомедову один из двух полагающимся ему миллионов долларов за бой с Конором Макгрегором. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в Twitter.

Напомним, поводом для задержки выплат выигрыша стал инцидент после боя. Российский боец прыгнул за пределы октагона в толпу и там завязалась драка. Сначала была заморожена вся выплата, а затем принято решение отдать спортсмену половину этой суммы, чтобы он мог финансировать тренировки.

Ещё один миллион долларов должен остаться у NSAC до окончания разбирательств.

Minval.az