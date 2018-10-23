Приготовление шашлыка с пожаром перепутали бдительные жители Тбилиси. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

ЧП случилось вчера днем. Жители одного из домов на улице Горгасали поставили мангал прямо на балконе шестого этажа. Однако прохожий внизу решил, что валивший с балкона дым возник в результате пожара и позвонил в службу 112.

Прибывшие пожарные уже начали устанавливать лестницу, но почувствовали характерный запах жареного мяса, так что вовремя прекратили спасательные работы, пишет «Новости-Грузия».

В Службе добавили, что подобные ложные вызовы происходят достаточно часто: например, этим летом в Тбилиси и в Рустави прохожие пять раз принимали дым от шашлыков за пожар и вызывали помощь.

Minval.az