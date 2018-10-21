Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская и ее супруг Иван Соловьев, возглавляющий аппарата уполномоченного по правам человека, дали первое совместное интервью. Об этом сообщает НТВ.

По словам Соловьева, знакомые и незнакомые журналисты перед свадьбой начали беспокоить его звонками и сообщениями. Во избежание шумихи свадьбу отпраздновали в тайне.

«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность», — сказала Поклонская.

Он подчеркнула, что они делали свадьбу для себя, а также подтвердила, что видео, на котором она танцует под «Хуторянку», действительно сделано на мероприятии.

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