Оба лётчика учебного самолёта Л-39, упавшего в Азовское море, погибли, найдены фрагменты их тел, сообщили в Минобороны РФ.

«По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков», — заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в течение дня осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

«Для подъёма крупных обломков фюзеляжа самолета в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъёмным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски», — сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что утром поисковые работы на месте крушения самолёта Л-39 будут продолжены.

Minval.az