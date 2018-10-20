Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует посетить Закавказье, в том числе Грузию и Армению. Если в первой стране его ожидает прозападное государство, «все еще не восстановившееся» от войны с Россией, то в Армении будет не так просто, пишет Вес Мартин в статье для американского издания The National Interest.

Страна, указывает автор, находится в состоянии политического кризиса. Премьер-министр страны Никол Пашинян, пришедший к власти в мае этого года, объявил о досрочных выборах и ушел 16 октября в отставку. Он тем не менее продолжит исполнять обязанности главы правительства, что, по сути, означает, что от власти он совсем не отказался.

«Одним из основных индикаторов настоящей демократии является мирная передача власти от одной администрации другой», — подчеркивает Мартин. «Тем не менее вместо того, чтобы с достоинством принять на себя ответственность за свою администрацию, Пашинян использует свою власть с тем, чтобы подойти вплотную к охлократии и навсегда уничтожить его политическую оппозицию», — продолжает автор.

Пашинян использует правоохранительные органы для расправы над политическими противниками. И первой его целью стал бывший президент Роберт Кочарян. Пашинян утверждает, что, несмотря на поддержку многих государственных и международных институтов Кочаряна, тогда была нарушена конституция страны. При этом Пашинян использует армянские СМИ, а также спецслужбы и правоохранительные органы.

Опасно тем не менее не только то, что он давит на Кочаряна, но и то, что он благодаря популярности своего предвыборного блока «Мой шаг» может одержать верх на декабрьских выборах. После этого велика вероятность того, что он продолжит свою кампанию, пока не будет уничтожен последний его политический противник. Если великие державы не заставят его держаться рамок, он продолжит уничтожать своих врагов.

«Если его не остановить, Пашинян может подорвать демократию в Армении и подтолкнуть кавказский регион к еще большей дестабилизации», — указывает автор.

«США и ЕС могут потерять слишком много, чтобы можно было закрывать глаза и по-прежнему доверять словам Пашиняна», — добавляет Мартин.

Если международное сообщество, заключает автор, не начнет оказывать на Пашиняна давление, он продолжит консолидацию власти и таким образом поставит крест на всем, что до сего дня было достигнуто в Армении. Поэтому Западу нужно действовать уже сейчас.

Minval.az