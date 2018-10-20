Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что введённые против России санкции не являются для Москвы вопросом жизни и смерти. Он напомнил, что Советский Союз десятилетиями жил под ограничительными мерами. Об этом глава правительства сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

— Во-первых, для нас все эти санкции — это не вопрос жизни и смерти. Второе: не мы все эти санкции начали и не нам прекращать их действие, — сказал Медведев.

Он отметил, что если европейские партнёры хотят прекратить действие ограничительных мер, то пусть прекращают. Глава правительства добавил, что Россия не будет никого уговаривать отменить санкции.

Minval.az