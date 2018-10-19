Украинская прокуратура передала российский сейнер «Норд» национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Судно «Норд» — передано национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль передан украинским властям с целью сохранения бюджетных средств, потраченных на его содержание в порту «Бердянск».

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