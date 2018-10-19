Основателя сообщества «Смотра.ру», блогера Эрика Давидыча (Китуашвили) приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии за мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, блогер инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса и получал за них страховые выплаты, которые впоследствии отмывал. При этом Давидыча оправдали по одному эпизоду мошенничества, еще по одному эпизоду он избежал наказания в связи с истечением срока давности.

Кроме того, по принятому недавно закону каждый день, который Китуашвили провел в СИЗО, ему зачли за полтора дня в колонии.

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