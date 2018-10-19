При взрыве на заводе пиротехники в Гатчине погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — рассказали агентству.
При взрыве на заводе пиротехники в Гатчине погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — рассказали агентству.
Дата: 2018/10/19 19:31
Раздел: Бывший СССР
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