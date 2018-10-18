Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что является настоящим и правильным националистом. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24».

По словам Путина, «эффективный» и «правильный» национализм нацелен на сохранение многонациональной России, а противопоставляется ему национализм «пещерный», ведущий к развалу государства.

«Националисты, они о чем все время говорят, что выпячивают, чем козыряют? Они говорят о том, что они самые лучшие защитники интересов того или иного народа, той или другой нации. А Российская Федерация, Россия изначально, с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство», — сказал президент.

Он также отметил, что «русская нация не существовала вечно», а была «образована из различных славянских племен». «Не было же русских на каком-то этапе… а потом начали формироваться на основе общего рынка, власти князя, единого языка и веры потом единой», — сказал Путин.

Россия смогла просуществовать тысячу лет именно из-за того, что «изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий», считает Путин. «Это основа существования России», — подчеркнул президент, отметив, что русский народ является «государствообразующим».

По его словам, сохранение этой многонациональной страны — «в интересах русского народа».

«А если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась в том числе и в интересах русского народа», — сказал Путин.

«В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым правильным, настоящим националистом — и самым эффективным — являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к развалу нашего государства — вот в чем разница», — добавил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него единомышленники, которые согласны с такой трактовкой национализма, Путин ответил: «Есть, почти 146 млн человек».

Minval.az