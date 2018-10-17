Трех участников акции протеста профсоюзов, в числе которых был народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин, облили нечистотами, сообщает «ГОРДОН».

Целью неизвестных, вероятно, был Каплин, в сторону которого вывернули два ведра с фекалиями. Однако нечистоты попали и на находящихся поблизости людей. Никаких лозунгов напавшие не озвучивали и после нападения скрылись.

Нардеп сразу снял облитые пиджак и галстук и попросил у окружающих «какую-то куртку».

В комментарии «Украинской правде» Каплин заявил, что его облили смесью земли и дерьма и ему известен организатор провокации. «Это Алексей Сердюк. Мы у него забрали телефон, увидели всю переписку. За эту провокацию заплатили $300», – рассказал он.

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