Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отверг в среду обвинения грузинской прокуратуры в том, что он санкционировал подготовку покушения на своего политического оппонента, бизнесмена Бадри Патаркацишвили, скончавшегося в Великобритании в 2008 году. Об этом бывший глава государства написал в среду на своей странице в социальной сети Facebook, предположив, что эти обвинения направлены на то, чтобы скомпрометировать его и сторонников накануне президентских выборов в стране.

«Новые абсурдные обвинения против меня связаны лишь с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября. Наш кандидат, Григол Вашадзе, лидирует в опросах с огромным отрывом, и кремлевские шавки из «Грузинской мечты» в отчаянии от этого. После того, как мы выметем эту путинскую шваль из Грузии, то же самое мы вместе с вами сделаем и в Украине — и вы, уверяю, еще услышите, что и деньги от «Роттердам+», оказывается, шли не в карманы Порошенко и Ахметова, а в мой карман, и что лично я подрывал склады с боеприпасами. Вы ведь еще помните, что я путинский шпион, который брал деньги от Укурченко, чтобы реализовать план «Шатун» в Украине?», — написал Саакашвили.

Minval.az