Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что за возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором они с сыном были бы не прочь получить в пять раз больше, чем соперник. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Считаю, что денег мало они дают Хабибу, так как до этого они давали (Конору) в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили сдаться, — сообщил Абдулманап Нурмагомедов.

Также отец российского спортсмена выразил недоумение, зачем Конору снова биться с Хабибом.

— Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов (биться), как Ислам Махачев, Фергюсон, — отметил мужчина.

Minval.az