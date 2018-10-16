На Украине разбился всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27УБ, сообщил в Facebook генеральный штаб ВСУ.

«Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27», — говорится в публикации.

По информации поисково-спасательной группы, на месте падения были обнаружены тела двух пилотов — военнослужащего воздушных сил Вооруженных сил Украины и военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США.

Minval.az