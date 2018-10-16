Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и обещал ранее, подал в отставку. Об этом он заявил в эфире Общественного телевидения Армении.

Данный шаг вызван необходимостью скорейшего роспуска Национального Собрания и проведения досрочных парламентских выборов.

Он сообщил, что до этого будет исполнять обязанности премьер-министра.

«Момент волнительный, потому что подытоживаем этап революции и переходим на новый этап. Подытоживая пять месяцев работы хочу поблагодарить и извиниться, если кого-то разочаровал», — сказал Пашинян, которого цитирует «Спутник».

Minval.az