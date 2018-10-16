Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о возможном бое чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.

«Это шоу, а шоу должно продолжаться. Если этот бой и состоится, то надо понимать, по каким правилам. Двенадцать раундов по правилам бокса, и у Хабиба, как бы я за него не болел, шансов нет, а в бою по правилам UFС нет шансов у Мейвезера», — приводит слова Цзю ТАСС.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

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