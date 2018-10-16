Полузащитнику испанской «Барселоны» Арде Турану, который в данный момент выступает на правах аренды за турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир», грозит 12,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает CNN Turk.

По информации издания, игрока обвиняют в сексуальных домогательствах, угрозе жизни, преднамеренном нанесении травм и незаконном ношении огнестрельного оружия.

В составе «Барселоны» Туран два раза становился чемпионом Испании, трижды — обладателем кубка страны, а также выигрывал Суперкубок.

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