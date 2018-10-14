Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, принял предложение обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, который пригласил его посетить Дагестан.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, когда закончу работу над новым сезоном своего телесериала «Власть». Нурмагомедов является новым лицом единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку», — написал рэпер в своём Instagram.

Minval.az