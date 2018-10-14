Алексей Навальный после пятидесяти дней в спецприемнике вышел на свободу.

Как сообщает «Эхо Москвы», политика освободили сегодня утром. Первым делом он поблагодарил своих сторонников, которые участвовали в организованных им акциях, а также сказал, что пока он находился под арестом, цитирую, «режим окончательно деградировал – от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли».

В сентябре Навального арестовали на тридцать суток из-за акции против повышения пенсионного возраста. Когда он вышел после этого на свободу, его вновь арестовали и отправили в спецприемник на двадцать суток за январскую забастовку избирателей.

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