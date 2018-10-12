Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов и глава Black Star Тимати (Тимур Юнусов) уладили свой конфликт, который возник из-за поддержки спортсменом отмены концертов артистов лейбла в Дагестане. Об их примирении сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров в «Инстаграме».
По словам главы республики, певец согласился с тем, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать. Он также признался, что «болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией». А Нурмагомедов, со своей стороны, заявил, что не хотел задеть достоинство основателя Black Star в своих своих постах в «Инстаграме».
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Главное в нашей жизни — взаимопонимание… Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмёт на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми… И @khabib_nurmagomedov Хабиба Нурмагомедова, и @timatiofficial Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто. Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать… А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все ещё проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах. Я хочу вас заверить ещё кое-в чем. Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией. В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — «Шалинский свадебный прыжок»))) Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья. Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно — взаимопонимания!
— Наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы. А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — «Шалинский свадебный прыжок». Вот такими шутками в адрес друг друга и назло всем злопыхателям закончили эту историю мои Братья, — написал Кадыров.
Глава Чечни выразил гордость из-за того, что примирение бойца UFC и певца произошло при его «скромном посредничестве».