Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов и глава Black Star Тимати (Тимур Юнусов) уладили свой конфликт, который возник из-за поддержки спортсменом отмены концертов артистов лейбла в Дагестане. Об их примирении сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров в «Инстаграме».

По словам главы республики, певец согласился с тем, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать. Он также признался, что «болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией». А Нурмагомедов, со своей стороны, заявил, что не хотел задеть достоинство основателя Black Star в своих своих постах в «Инстаграме».

— Наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы. А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — «Шалинский свадебный прыжок». Вот такими шутками в адрес друг друга и назло всем злопыхателям закончили эту историю мои Братья, — написал Кадыров.

Глава Чечни выразил гордость из-за того, что примирение бойца UFC и певца произошло при его «скромном посредничестве».

Minval.az