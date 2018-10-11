Чеченец, накануне бросивший алюминиевую банку в молодых людей в московском метро со словами «Ахмат — сила», будет работать на благоустройство Грозного. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Сегодня Турпал, его отец и братья приняли участие в одной из передач телеканала «Грозный». Турпал говорил, что выехал в Москву 7 октября с целью устройства на работу. Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД города Грозного и забрал его на новое рабочее место. С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал Кадыров.

Он добавил, что юноша сожалеет о своем поведении и «слезно извиняется» перед пострадавшим. «Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю — любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», — отметил глава республики.

Minval.az