Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с предоставлением украинской церкви автокефалии, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что решение о предоставлении автокефалии уже принято.
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с предоставлением украинской церкви автокефалии, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что решение о предоставлении автокефалии уже принято.
Дата: 2018/10/11 20:56
Раздел: Бывший СССР
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